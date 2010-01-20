УТИЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

85 регионах

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Утилизация – это сбор и переработка отходов жизнедеятельности человека с целью повторного использования полученных продуктов в промышленности. Утилизация осуществляет важную роль в цепочке производства. Она сокращает расходы за счет вторичного использования полученных компонентов – рециклинга. Таким образом, процент отходов, негодных для дальнейшего использования, сводится к минимуму. В результате утилизации существенно сокращаются полигоны отходов и улучшается экология. Официальное определение термина дается в Федеральном законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”. В соответствии с данным законом разработан межгосударственный стандарт (ГОСТ) по обращению с отходами и ресурсосбережению.

Виды отходов для утилизации

Компания Русутилит утилизирует следующие виды отходов IV класса опасности:

Компьютерная техника – компьютеры, оргтехника, мониторы, сетевое и кабельное оборудование, картриджи; Складские отходы – штабелеры, погрузочная техника, стеллажи и витрины; Медицинские отходы – медицинская техника и оборудование; Банковское оборудование и техника – банкоматы, детекторы банкнот; Торговое и кассовое оборудование – весы, кассовые аппараты; Промышленное оборудование – станки, электроннные и измерительные приборы; Бытовая техника – холодильники, стиральные машины, утюги, пылесосы, чайники; Остатки неликвидного товара на складах и просроченной продукции в магазинах

Утилизация компьютерной, электронной, оргтехники

Списанную технику специалисты разбирают и сортируют на отдельные компоненты:

Cтекло; Различные виды пластика (ABS, ПВХ и так далее); Черные и цветные металлы; Электронные платы, из которых в дальнейшем путем аффинажа получают драгоценные металлы;

Вывоз и прием техники на утилизацию

Государственным Комитетом РФ по телекоммуникациям от 19 октября 1999 года, определена «Методика проведения работ по комплексной утилизации вторичных драгоценных В этом документе указана схема, по которой следует проводить утилизацию отходов:

Произвести списание техники с баланса организации;

Заключить договор с утилизирующей компанией

Если вы не сделали списание самостоятельно, то специалисты нашей компании помогут провести экспертную оценку технического состояния оборудования и оформить акт технического состояния, на основании которого производится списание.

Как определяется цена и стоимость утилизации отходов

Утилизация – это платная услуга. Ее стоимость оговаривается в договоре, который является неотрывной частью процесса официальной утилизации. В цену утилизации входят такие параметры как:

Подготовка актов на списание c баланса;

Стоимость транспортных расходов по вывозу старой техники;

Переработка устаревшей техники

Бесплатная утилизация техники

В некоторых случаях возможна утилизация устаревшей техники бесплатно. Эта услуга возможна в качестве благотворительности для детских учреждений или для организаций при единовременном вывозе большого количества техники с одного адреса (более 500 единиц). Бесплатная утилизация осуществляется только в городах: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург и не является публичной офертой. При этом окончательное решение о бесплатной или платной утилизации остается за менеджером компании Русутилит после получения списка техники, подлежащей вывозу.

Утилизирующая компания Русутилит

Русутилит – это ведущая утилизирующая компания в отрасли. Компания работает на рынке утилизации отходов с 2008 года и обладает всеми разрешительными документами. Вывоз, прием и переработка осуществляется в 85 регионах России. Для размещения заявки на утилизацию свяжитесь с нами по телефону или заполнив заявку в форме обратной связи.

Расширенная ответственность производителя и импортера, расчет экологического сбора и сокращение расходов на оплату

В соответствии с пунктом 2 статьи 24.2. от 24июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (от 29.12.2014 N 458-ФЗ) и пункта 7 в редакции. от 31.12.2017 N 503-ФЗ экологический сбор обязаны оплачивать производители и (или) импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

То есть, производитель или импортер обязан заплатить деньги за будущую утилизацию произведенного или импортированного товара заранее.

Оплата экологического сбора и представление расчета суммы экологического сбора осуществляются в следующие сроки, начиная с 2017 года ежегодно - до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом

Как сэкономить до 40% оплаты за экологический сбор и расширенную ответственность производителя