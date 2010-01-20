�Утилизация что это, виды, порядок и правила официальной утилизации
Утилизация – это сбор и переработка отходов жизнедеятельности человека с целью повторного использования полученных продуктов в промышленности. Утилизация осуществляет важную роль в цепочке производства. Она сокращает расходы за счет вторичного использования полученных компонентов – рециклинга. Таким образом, процент отходов, негодных для дальнейшего использования, сводится к минимуму. В результате утилизации существенно сокращаются полигоны отходов и улучшается экология. Официальное определение термина дается в Федеральном законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”. В соответствии с данным законом разработан межгосударственный стандарт (ГОСТ) по обращению с отходами и ресурсосбережению.
Виды отходов для утилизации
Компания Русутилит утилизирует следующие виды отходов IV класса опасности:
- Компьютерная техника – компьютеры, оргтехника, мониторы, сетевое и кабельное оборудование, картриджи;
- Складские отходы – штабелеры, погрузочная техника, стеллажи и витрины;
- Медицинские отходы – медицинская техника и оборудование;
- Банковское оборудование и техника – банкоматы, детекторы банкнот;
- Торговое и кассовое оборудование – весы, кассовые аппараты;
- Промышленное оборудование – станки, электроннные и измерительные приборы;
- Бытовая техника – холодильники, стиральные машины, утюги, пылесосы, чайники;
- Остатки неликвидного товара на складах и просроченной продукции в магазинах
Утилизация компьютерной, электронной, оргтехники
Списанную технику специалисты разбирают и сортируют на отдельные компоненты:
- Cтекло;
- Различные виды пластика (ABS, ПВХ и так далее);
- Черные и цветные металлы;
- Электронные платы, из которых в дальнейшем путем аффинажа получают драгоценные металлы;
Вывоз и прием техники на утилизацию
Государственным Комитетом РФ по телекоммуникациям от 19 октября 1999 года, определена «Методика проведения работ по комплексной утилизации вторичных драгоценных В этом документе указана схема, по которой следует проводить утилизацию отходов:
- Произвести списание техники с баланса организации;
- Заключить договор с утилизирующей компанией
Если вы не сделали списание самостоятельно, то специалисты нашей компании помогут провести экспертную оценку технического состояния оборудования и оформить акт технического состояния, на основании которого производится списание.
Как определяется цена и стоимость утилизации отходов
Утилизация – это платная услуга. Ее стоимость оговаривается в договоре, который является неотрывной частью процесса официальной утилизации. В цену утилизации входят такие параметры как:
- Подготовка актов на списание c баланса;
- Стоимость транспортных расходов по вывозу старой техники;
- Переработка устаревшей техники
Бесплатная утилизация техники
В некоторых случаях возможна утилизация устаревшей техники бесплатно. Эта услуга возможна в качестве благотворительности для детских учреждений или для организаций при единовременном вывозе большого количества техники с одного адреса (более 500 единиц). Бесплатная утилизация осуществляется только в городах: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург и не является публичной офертой. При этом окончательное решение о бесплатной или платной утилизации остается за менеджером компании Русутилит после получения списка техники, подлежащей вывозу.
Утилизирующая компания Русутилит
Русутилит – это ведущая утилизирующая компания в отрасли. Компания работает на рынке утилизации отходов с 2008 года и обладает всеми разрешительными документами. Вывоз, прием и переработка осуществляется в 85 регионах России. Для размещения заявки на утилизацию свяжитесь с нами по телефону или заполнив заявку в форме обратной связи.
Расширенная ответственность производителя и импортера, расчет экологического сбора и сокращение расходов на оплату
В соответствии с пунктом 2 статьи 24.2. от 24июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (от 29.12.2014 N 458-ФЗ) и пункта 7 в редакции. от 31.12.2017 N 503-ФЗ экологический сбор обязаны оплачивать производители и (или) импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
То есть, производитель или импортер обязан заплатить деньги за будущую утилизацию произведенного или импортированного товара заранее.
Оплата экологического сбора и представление расчета суммы экологического сбора осуществляются в следующие сроки, начиная с 2017 года ежегодно - до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом
Как сэкономить до 40% оплаты за экологический сбор и расширенную ответственность производителя
- Вариант 1 -экспортировать обратно эквивалент импортированного Вами товара для утилизации за границей Российской Федерации. Но это будет стоить дорого;
- Вариант 2 - получить лицензию на утилизацию и самостоятельно провести утилизацию своих отходов. Будет стоить дорого и хлопотно;
- Вариант 3 - в соответствии с п 5.1. cт. 24.2. производитель или импортер имеет право заключить договор с компанией, имеющей лицензию по сбору, транспортировке, обработке и утилизации отходов и поручить ей обеспечивать выполнение нормативов утилизации, и предоставлять от своего имени отчетность о выполнении нормативов. В данном случае придется заплатить за утилизацию через нашу компанию, но сэкономить получиться от 30 до 40% от расчета экосбора.