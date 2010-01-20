Федеральная

Утилизирующая компания

8 (800) 200 88 14

Заказать звонок

Выберите свой город

Утилизация отходов бытовой, медицинской, компьютерной, телекоммуникационной, банковской, складской техники, картриджей, неликвидных товаров, электроприборов в 85 регионах

Утилизация судов, автомобилей, автобусов и иных транспортных средств

Разработка паспортов отходов 1-4 класса опасности new

Сокращение расходов на оплату экологического сбора для производителей и импортеровnew

 Скачать прайс-лист для юр. лиц

Какую технику мы утилизируем

Компьютеры

#

Принтеры

#

Телефоны

#

ИБП

#

Мониторы

#

Бытовая техника

#

Телевизоры

#

Банкоматы

#

Медоборудование

#

Хозинвентарь

#

Станки

#

Торг.оборудование

#

Получить полный перечень

Какие услуги мы оказываем

Утилизация компьютеров

Утилизация оргтехники

Утилизация бытовой техники

Техническая экспертиза и списание

Другие виды отходов

Утилизация компьютеров

Утилизация компьютеров

Утилизация компьютеров – это приоритетная область деятельности компании «Русутилит». Уже многие годы мы оказываем полный спектр услуг по легальному списанию компьютерного оборудования, и берем на себя все проблемы с вывозом и оформлением документов на подобную, уже ненужную вам технику. Если вам необходима быстрая и недорогая утилизация компьютеров, то наша фирма всегда с радостью придет к вам на помощь.

Утилизация оргтехники

Утилизация оргтехники

Утилизация оргтехники – это основная область профессиональной деятельности компании «Русутилит». Официальным предприятиям и юридическим лицам мы предлагаем полный спектр услуг по легальной утилизации любой оргтехники. Будь то принтеры, копировальные машины, источники бесперебойного питания, картрижди или другое оборудование вашего офиса.

Утилизация бытовой техники

Утилизация бытовой техники

Компания «Русутилит» имеет соответствующие лицензии и оказывет полный цикл услуг по легальной утилизации бытовой техники, которая состоит на балансе у организаций. Наиболее распространенными видам утилизируемой бытовой техники оборудования холодильники, микроволновые печи, электрические чайники и другая техника.

Техническая экспертиза и списание

Техническая экспертиза и списание

В том случае, если организация планирует провести утилизацию через других подрядчиков, то при этом необходимо предварительно провести списание оборудования с баланса, наша компания готова провести необходимую техническую экспертизу и подготовить необходимые для списания документы.

Основанием для признания основного средства устаревшим и подлежащим списанию является Акт экспертизы технического состояния. Согласно законодательству списание оборудования (техники) производится в связи с его старением, которое определяется либо физическим, либо моральным износом.

Утилизация - другие виды отходов

Другие виды отходов

В том случае, если то оборудование или материалы, которое вам необходимо утилизировать не было перечислено в основных разделах нашего сайте предлагаем вам обратиться к нам нам по телефону 800-200-8814 или заполните форму обратной связи. Скорее всего мы сможем предложить вам решение вашей задачи.

Подробнее..

Утилизация системного блока

от 200 руб.

Утилизация монитора

от 200 руб.

Утилизация принтера А4

от 200 руб.

Утилизация принтера А3

от 350 руб.

Утилизация UPS

от 200 руб.

Скачать подробный прайс-лист

Скачать

Скидки:

От 51 до 100 единиц -10%

От 101 до 300 единиц -20%

От 301 – цена договорная.

Правила утилизации и этапы работы

Прежде чем приступать к проведению утилизации компьютеров и оргтехники нужно оформить Акт на списание основных средств (форма №ОС-4). Основанием для признания основного средства устаревшим и подлежащим списанию является Акт экспертизы технического состояния. Согласно законодательству списание оборудования (техники) производится в связи с его старением, которое определяется либо физическим, либо моральным износом.

1

Экспертная оценка

2

Подача списка

3

Заключение договора

4

Процесс утилизации
#
По вашему запросу специалисты нашей компании проведут экспертную оценку технического состояния оборудования и оформят акт экспертизы технического состояния, на основании которого ваша бухгалтерия сможет оформить Акт на списание основных средств. Стоимость проведения экспертизы одной единицы оборудования с выдачей акта экспертизы технического состояния в нашей компании составляет 200 руб. В случае проведения комплексной утилизации оргтехники акт технического состояния оформляется бесплатно

Затраты по списанию отражаются в разделе "Справка о затратах, связанных со списанием основных средств и о поступлении материальных ценностей от их списания".
Оставить заявку
#
Приняв решение о проведении правильной утилизации, вы можете обратиться к нам по телефону 8-800-200-8814 или через форму обратной связи.

Получив данный список, мы сформируем и вышлем вам коммерческое предложение. Cтоимость услуги по утилизации зависит от количества утилизируемой техники. После того, как стоимость согласована, мы заключаем договор с приложением своих разрешительных документов: лицензии и свидетельства:

Лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов», выданную Ростехнадзором № 467767567567 от 20.01.2010 и Свидетельство о постановке на специальный учет» Пробирной палаты № 76546600 от 20.01.2010
Оставить заявку
#
После получения предоплаты, в соответствии с договором, мы согласуем с вами дату и время, когда наши сотрудники смогут произвести вывоз утилизируемой техники. Обычно мы готовы к вывозу уже через несколько дней после получения предоплаты.

В момент вывоза оборудования оформляется и подписывается Акт приема-передачи.
Оставить заявку
#
Процесс утилизации происходит по «Методике проведения работ по комплексной утилизации вторичных драгоценных металлов из отработанных средств вычислительной техники" утвержденной Государственным Комитетом РФ по телекоммуникациям 19 октября 1999 года и на самом современном оборудовании.

По завершению утилизации мы передаем вам Акт о выполненных работах.

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с утилизацией компьютеров, позвоните нам по телефону 8-800-200-8814 и ли заполните форму обратной связи.
Оставить заявку

Мы утилизируем оргтехнику на основании разрешительных документов

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 066 № 00375 от 09 марта 2016 г. на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Свидетельство о постановке на специальный учет в Инспекции Пробирного надзора № ЮЛ6601509935 от 14.03.2017 г.
Сертификат соответствия о оценки технического состояния работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных технологий: оргтехники, компьютеров, мониторов, факсимильных аппаратов и других аналогичных приборов.

Закажите комплексную утилизацию
и мы проведем экспертный анализ
бесплатно

* В случае проведения экспертного анализа вне рамок комплексной
утилизации стоимость составлит
200 рублей за единицу техники

Заказать

Мы используем online-систему учета заявок на утилизацию

Принцип работы online-системы

#

Разработка паспортов отходов I-IV класса опасности

На основании действующего законодательства (Об отходах производства и потребления, 89-ФЗ) все индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны отнести отходы, формирующиеся в процессе их деятельности к конкретному классу опасности. На каждый вид отходов должен быть составлен паспорт опасности отходов на основании их состава и свойствах. Определить данные о свойствах и составе отходов необходимо с соблюдением требований законодательства. Как поступить, получить документы самостоятельно или заказать разработку паспортов отходов I-IV класса опасности в компании «Русутилит»? На данный вопрос ответ для каждой организации будет свой.

1

Подписание договора

2

Лабораторные исследования

3

Разработка паспортов

4

Согласование паспортов
#
Подписание договора - аванс 50% (специалисты нашей компании проведут первичный сбор данных, определят количество отходов для получения паспортов )
Оставить заявку
#
Лабораторные исследования отходов ( производится отбор проб отходов и их передача в лабораторию для определения компонентного состава и класса опасности)
Оставить заявку
#
Разработка паспортов – аванс 25% ( осуществляется подготовка документов для паспортизации отходов, заявления на подтверждение соответствия образованных отходов видам отходов, включенным в ФККО. Подписание готового проекта у заказчика и передача на согласование.
Оставить заявку
#
Согласование паспортов в Росприроднадзоре – окончательный расчет 25% (Cоставленный паспорт утверждается в Роспотребнадзоре. Достоверность сведений, указанных в паспорте, подтверждается в ходе регистрации документа)
Оставить заявку

Экологический сбор для производителей и импортеров

Что такое экологический сбор или экосбор 85 регионах?

В соответствии с пунктом 2 статьи 24.2. от 24июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (от 29.12.2014 N 458-ФЗ) и пункта 7 в редакции. от 31.12.2017 N 503-ФЗ экологический сбор обязаны оплачивать производители и (или) импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
То есть, производитель или импортер обязан заплатить деньги за будущую утилизацию произведенного или импортированного товаразаранее.
Уплата экологического сбора и представление расчета суммы экологического сбора осуществляются в следующие сроки:
начиная с 2017 года ежегодно - до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом
Как сэкономить до 40% оплаты за экологический сбор?

УТИЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
85 регионах

Утилизация компьютеорв и оргтехники 85 регионах Утилизация что это, виды, порядок и правила официальной утилизации

 Утилизация – это сбор и переработка отходов жизнедеятельности человека с целью повторного использования полученных продуктов в промышленности. Утилизация осуществляет важную роль в цепочке производства. Она сокращает расходы за счет вторичного использования полученных компонентов – рециклинга. Таким образом, процент отходов, негодных для дальнейшего использования, сводится к минимуму. В результате утилизации существенно сокращаются полигоны отходов и улучшается экология. Официальное определение термина дается в Федеральном законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”. В соответствии с данным законом разработан межгосударственный стандарт (ГОСТ) по обращению с отходами и ресурсосбережению.

Виды отходов для утилизации

Компания Русутилит утилизирует следующие виды отходов IV класса опасности:

  1. Компьютерная техника – компьютеры, оргтехника, мониторы, сетевое и кабельное оборудование, картриджи;
  2. Складские отходы – штабелеры, погрузочная техника, стеллажи и витрины;
  3. Медицинские отходы – медицинская техника и оборудование;
  4. Банковское оборудование и техника – банкоматы, детекторы банкнот;
  5. Торговое и кассовое оборудование – весы, кассовые аппараты;
  6. Промышленное оборудование – станки, электроннные и измерительные приборы;
  7. Бытовая техника – холодильники, стиральные машины, утюги, пылесосы, чайники;
  8. Остатки неликвидного товара на складах и просроченной продукции в магазинах

Утилизация компьютерной, электронной, оргтехники

Списанную технику специалисты разбирают и сортируют на отдельные компоненты:

  1. Cтекло;
  2. Различные виды пластика (ABS, ПВХ и так далее);
  3. Черные и цветные металлы;
  4. Электронные платы, из которых в дальнейшем путем аффинажа получают драгоценные металлы;

Вывоз и прием техники на утилизацию

Государственным Комитетом РФ по телекоммуникациям от 19 октября 1999 года, определена «Методика проведения работ по комплексной утилизации вторичных драгоценных В этом документе указана схема, по которой следует проводить утилизацию отходов:

Если вы не сделали списание самостоятельно, то специалисты нашей компании помогут провести экспертную оценку технического состояния оборудования и оформить акт технического состояния, на основании которого производится списание.

Как определяется цена и стоимость утилизации отходов

Утилизация – это платная услуга. Ее стоимость оговаривается в договоре, который является неотрывной частью процесса официальной утилизации. В цену утилизации входят такие параметры как:

Бесплатная утилизация техники

В некоторых случаях возможна утилизация устаревшей техники бесплатно. Эта услуга возможна в качестве благотворительности для детских учреждений или для организаций при единовременном вывозе большого количества техники с одного адреса (более 500 единиц). Бесплатная утилизация осуществляется только в городах: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург и не является публичной офертой. При этом окончательное решение о бесплатной или платной утилизации остается за менеджером компании Русутилит после получения списка техники, подлежащей вывозу.

Утилизирующая компания Русутилит

Русутилит – это ведущая утилизирующая компания в отрасли. Компания работает на рынке утилизации отходов с 2008 года и обладает всеми разрешительными документами.  Вывоз, прием и переработка осуществляется в 85 регионах России. Для размещения заявки на утилизацию свяжитесь с нами по телефону или заполнив заявку в форме обратной связи.

Расширенная ответственность производителя и импортера, расчет экологического сбора и сокращение расходов на оплату

В соответствии с пунктом 2 статьи 24.2. от 24июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (от 29.12.2014 N 458-ФЗ) и пункта 7 в редакции. от 31.12.2017 N 503-ФЗ экологический сбор обязаны оплачивать производители и (или) импортеры товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
То есть, производитель или импортер обязан заплатить деньги за будущую утилизацию произведенного или импортированного товара заранее.

Оплата экологического сбора и представление расчета суммы экологического сбора осуществляются в следующие сроки, начиная с 2017 года ежегодно - до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом

Как сэкономить до 40% оплаты за экологический сбор и расширенную ответственность производителя

Заказать утилизацию в любом городе можно по бесплатному телефону

8 (800) 200 88 14

Сегодня нашими услугами пользуются более 350 компании
на всей территории РФ

#

Комплексная утилизация по программе TRADE-IN для ТС "Эльдорадо"

«Эльдорадо» – пятикратный лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания», трехкратный обладатель премии «Марка №1 в России» (2012, 2014, 2016), а также обладатель премий «Компания года 2012» и «HR-бренд 2013».

Комплексная утилизация для оператора МЕГАФОН

Компания «МегаФон» — один из ведущих российских операторов связи. «МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.
#
#

Комплексная утилизация по программе TRADE-IN для ТС М.Видео

«М.Видео» — лидер среди российских розничных сетей по продаже электроники и бытовой техники в России и одна из крупнейших европейских компаний в этом сегменте. Кроме того, «М.Видео» — единственная публичная российская непродуктовая сеть. Сеть «М.Видео» осуществляет свою деятельность с 1993 года. Более 368 магазинов сети работает в 158 городах России.

Компания РУСУТИЛИТ в цифрах

Федеральный охват

Пункты приема в

130

городах

Ежегодно переработка
более, чем

150 000

Кубометров
отходов электронной
техники

Опыт работы
в сфере утилизации

8

Более 8 лет

5 простых шагов на пути к надежному сотрудничеству

Заявка

Договор

Утилизация

Закрывающие документы

Постоянное сотрудничество

1

Заявка

2

Договор

3

Утилизация

4

Закрывающие документы

5

Постоянное сотрудничество

Контакты представителя Русутилит

Контакты Русутилит 85 регионах

Русутилит 85 регионах

Адрес : Москва, Элеваторная улица, 1А, строение 1

Телефон: 8 (800) 200 88 14

E-mail: info@rusutilit.ru

ФИО: Бикеев Юрий

Москва | Cанкт-Петербург | Екатеринбург | Казань | Уфа

Спасибо

Ваша заявка отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Вернуться на сайт

Спасибо

Теперь вы можете скачать полный список наших услуг.

Скачать прайс Вернуться на сайт